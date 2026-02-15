RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da escola de samba Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, afirmou que o presidente Lula (PT) não palpitou sobre a construção do enredo, nem sobre o samba.

A Niterói abre a noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro neste domingo (15), com enredo em homenagem ao presidente.

Palhares foi a Brasília e esteve com Lula na apresentação do enredo e do samba, em setembro.

"Ele disse que não acompanha a construção de nenhum livro ou filme que já fizeram sobre ele, e não ia se intrometer no enredo porque as pessoas têm liberdade de falar o que querem, como querem", disse Palhares.

"A reação dele ao ouvir o samba foi chorar muito, porque é Dona Lindu (mãe de Lula) quem está narrando a história."

O enredo conta a vida de Lula desde nascimento, em Pernambuco, à chegada ao palácio do Planalto.

O segundo setor, sobre o início da trajetória política, tem uma ala sobre a fundação do PT. A fantasia é vermelha e contornada em formato de estrelas.

O último setor da escola aborda temas políticos contemporâneos. Há alas "Taxação BBB (Bancos, Bets e Bilionários)" e a ala "Pelo fim da escala 6x1".

A Acadêmicos de Niterói diz ter contratado uma equipe jurídica para evitar a implicação em propaganda eleitoral gratuita.

O enredo gerou reação da oposição, com tentativas de impedir o desfile e devolução da subvenção federal.

Muitas alas da escola são formadas por moradores de fora do Rio, eleitores de Lula que não tinham ligação anterior com as escolas de samba.