RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da escola de samba Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, afirmou que o presidente Lula (PT) não palpitou sobre a construção do enredo, nem sobre o samba.

A Niterói abre a noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro neste domingo (15), com enredo em homenagem ao presidente.

Palhares foi a Brasília e esteve com Lula na apresentação do enredo e do samba, em setembro.

"Ele disse que não acompanha a construção de nenhum livro ou filme que já fizeram sobre ele, e não ia se intrometer no enredo porque as pessoas têm liberdade de falar o que querem, como querem", disse Palhares.

"A reação dele ao ouvir o samba foi chorar muito, porque é Dona Lindu (mãe de Lula) quem está narrando a história."

O enredo conta a vida de Lula desde nascimento, em Pernambuco, à chegada ao palácio do Planalto.

O segundo setor, sobre o início da trajetória política, tem uma ala sobre a fundação do PT. A fantasia é vermelha e contornada em formato de estrelas.

O último setor da escola aborda temas políticos contemporâneos. Há alas "Taxação BBB (Bancos, Bets e Bilionários)" e a ala "Pelo fim da escala 6x1".

A Acadêmicos de Niterói diz ter contratado uma equipe jurídica para evitar a implicação em propaganda eleitoral gratuita.

O enredo gerou reação da oposição, com tentativas de impedir o desfile e devolução da subvenção federal.

Muitas alas da escola são formadas por moradores de fora do Rio, eleitores de Lula que não tinham ligação anterior com as escolas de samba.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se