SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um dia de ação da Polícia Civil para combater crimes nos blocos de Carnaval da capital paulista, principalmente roubo de celulares, agentes fantasiados da turma do seriado mexicano "Chaves" prenderam cinco suspeitos neste domingo (15) na região da praça da República, no centro da cidade.

Como já está se tornando tradição, a equipe se infiltrou disfarçada entre os foliões para identificar e flagrar a prática de crimes em meio à aglomeração.

Na retaguarda, um policial acompanha a festa pelo alto, com o uso de drone. Em qualquer suspeita, ele aciona os demais agentes.

No sábado (14), uma equipe prendeu suspeitos usando fantasias dos personagens do desenho animado "Scooby-Doo". No pré-Carnaval, houve operações com roupas de "Os Caça-Fantasmas" e também de ETs.

Na ação deste domingo, dois homens foram presos por tráfico de drogas, com apreensão de cigarros de maconha. Mais tarde, um terceiro homem foi flagrado com mais cigarros de maconha, pinos com cocaína, ampolas contendo lança-perfume e dinheiro.

Em outro momento, duas mulheres foram detidas por receptação de celular furtado.

Os dois primeiros homens e as duas mulheres foram encaminhados ao 2º DP (Bom Retiro), e o terceiro homem, ao 78º DP (Jardins). Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia.

Os nomes dos detidos não foram divulgados.

De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Civil, as ações integradas das forças de segurança já resultaram na recuperação de mais de 60 celulares roubados ou furtados durante os dois primeiros fins de semana de Carnaval na capital. Somente no sábado (14), 32 aparelhos foram apreendidos em diferentes pontos da cidade.

"Até o momento, a Operação Carnaval 2026 já contabiliza 42 prisões na cidade de São Paulo, incluindo casos de furto, roubo, tráfico, adulteração de bebidas e cumprimento de mandados judiciais, com apoio do sistema Muralha Paulista", diz a corporação, em nota.

Além da região da República, equipes à paisana seguem atuando em pontos estratégicos da capital, como Ibirapuera, Consolação e Paraíso, com foco na prevenção e repressão a crimes patrimoniais.

"A Polícia Civil reforça que a atuação disfarçada é complementar às demais estratégicas e permite identificar com mais precisão o modus operandi de grupos criminosos que se aproveitam de grandes eventos para praticar delitos, especialmente furtos, tráfico e receptação", destaca a nota.

A Polícia Civil iniciou a triagem dos equipamentos recuperados para identificação dos proprietários, por meio do programa SP Mobile, que cruza dados de operadoras com registros de ocorrência e já permitiu a restituição de milhares de aparelhos às vítimas.