RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com a entrada da bateria da Acadêmicos de Niterói, o público que estava nos setores 1 e 2 do sambódromo do Rio de Janeiro cantou 'olê, olê, olá, Lula', jingle de campanha do petista.

O canto era entonado inclusive por torcedores de outras escolas, como alguns que estavam com a camisa da Imperatriz Leopoldinense.

A Niterói abre a noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro neste domingo (15), com enredo em homenagem ao presidente. A apresentação começa às 22h