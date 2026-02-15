SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções consome um galpão na cidade de Arujá, cidade a 41 km de São Paulo.

As chamas atingem o centro logístico da empresa Prologis. O galpão da empresa do setor imobiliário logístico fica perto de uma rede de alta tensão e de outros galpões, o que aumenta o risco de o incêndio se expandir.

Vinte viaturas e mais de 50 bombeiros foram para o local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h44. Primeiro, foram enviadas 12 viaturas; depois, mais oito se juntaram ao grupo. Ao todo, 56 bombeiros atuam na contenção das chamas, informa a corporação.

Até o momento não houve o registro de vítimas. A Defesa Civil e Polícia Militar de Arujá também atuam no isolamento da área e no apoio à operação. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

A reportagem procurou a Prologis, mas não recebeu resposta.