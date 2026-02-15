RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A escola de samba Acadêmicos de Niterói abre neste domingo (15) os desfiles de Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro com um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É a estreia da agremiação na elite da Marquês de Sapucaí.

A homenagem ao petista provocou controvérsia nos últimos dias devido ao risco de a apresentação resultar em propaganda política antecipada em ano eleitoral. Lula deve concorrer à reeleição em 2026.

Ele foi até o sambódromo para acompanhar o desfile em um camarote. Antes da apresentação, que começou por volta de 22h20, o presidente acenou para pessoas que estavam próximas ao local.

O enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" exalta a trajetória do mandatário, com direito ao grito de guerra "olê, olê, olá, Lula! Lula!".

A saudação era ouvida em parte do Setor 1, o mais popular da Sapucaí. Nas arquibancadas, pessoas seguravam bandeiras com o rosto e o nome do petista. Uma torcedora empunhava um cartaz com a inscrição: "Sou filha de pobre e doutora".

Artistas, figuras associadas à esquerda, vereadores e deputados estaduais ligados ao PT no Rio desfilam em uma ala de convidados da escola. Um dos nomes localizados pela reportagem é o ex-ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

Como noticiou a Folha, Lula determinou que atuais ministros e auxiliares não participassem do desfile. A ordem não se aplicava à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que não ocupa cargo no governo.

A homenagem ao petista virou alvo de questionamentos por partidos da oposição, que acionaram a Justiça sob argumento de propaganda eleitoral antecipada.

Em decisão unânime, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou na quinta (12) ações apresentadas para tentar barrar o desfile, mas a ministra Cármen Lúcia, presidente da Corte, fez um alerta. Ela disse que o Carnaval não pode ser "fresta" para crimes eleitorais.

"Não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar", afirmou Cármen Lúcia na ocasião.

Antes do desfile na Sapucaí, o presidente da Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, afirmou à Folha neste domingo que Lula não palpitou sobre a construção do enredo.

"Ele disse que não acompanha a construção de nenhum livro ou filme que já fizeram sobre ele, e não ia se intrometer no enredo porque as pessoas têm liberdade de falar o que querem, como querem", declarou Palhares.

"A reação dele ao ouvir o samba foi chorar muito, porque é Dona Lindu [mãe de Lula] quem está narrando a história."

A ESCOLA DE NITERÓI

A Acadêmicos de Niterói estreou em 2023 no grupo de acesso logo abaixo do Especial, a Série Ouro. A escola adquiriu os direitos de desfile da Acadêmicos do Sossego, também de Niterói.

A Sossego abriu mão dos direitos de desfilar em 2023, o que possibilitou a Niterói estrear com outro CNPJ. Na prática, a primeira deixou de existir para a segunda ser criada: as cores (azul e branco), o símbolo (lira), a direção de Carnaval e boa parte dos componentes são os mesmos.

O atual presidente da Niterói, Wallace Palhares, é ex-presidente da Liga RJ, entidade que organiza a Série Ouro, da qual a Niterói foi campeã em 2025, com enredo sobre a festa de São João de Maracanaú, no Ceará. O atual presidente da Liga, por sua vez, é ex-dirigente da escola niteroiense.