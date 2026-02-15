RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A última alegoria da Acadêmicos de Niterói, onde Janja da Silva é esperada para desfilar, frustrou o setor 1 ao entrar na Marquês de Sapucaí sem a primeira-dama.

Parte do público gritou "Janja", mesmo sem vê-la.

Janja é citada como composição do carro no documento oficial da Niterói. A alegoria desfila com artistas, com Fafá de Belém, Elisa Lucinda e Paulo Betti.

O carro, com Lula de braços abertos e com faixa presidencial sobre o tronco, representa a chegada de Lula à presidência.