RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A comissão de frente da Acadêmicos de Niterói apareceu com um personagem fantasiado de Bozo, o palhaço da TV, com uma faixa presidencial, numa ironia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Chamada de "O amor venceu", a comissão de frente representou o dia da pose do presidente Lula.

Integrantes usavam máscaras para representar o petista, a ex- presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Michel Temer. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, também é representado.

Eles encenaram Lula passando a faixa presidencial para Dilma e, na sequência, ela sendo tomada por Temer.

Logo após, um integrante que usava uma máscara do palhaço Bozo, em alusão a Bolsonaro, aparece com a faixa presidencial.

Em determinado momento Lula é cercado por grades e aparece o Bozo.

Ainda foi encenada a subida da rampa na posse de Lula, com mulheres e indígenas.