RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A comissão de frente da Acadêmicos de Niterói apareceu com um personagem fantasiado de Bozo, o palhaço da TV, com uma faixa presidencial, numa ironia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
Chamada de "O amor venceu", a comissão de frente representou o dia da pose do presidente Lula.
Integrantes usavam máscaras para representar o petista, a ex- presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Michel Temer. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, também é representado.
Eles encenaram Lula passando a faixa presidencial para Dilma e, na sequência, ela sendo tomada por Temer.
Logo após, um integrante que usava uma máscara do palhaço Bozo, em alusão a Bolsonaro, aparece com a faixa presidencial.
Em determinado momento Lula é cercado por grades e aparece o Bozo.
Ainda foi encenada a subida da rampa na posse de Lula, com mulheres e indígenas.