SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Fafá de Belém cantou "O que é o Que é", de Gonzaguinha, na concentração da Marquês de Sapucaí, antes do início do desfile da Acadêmicos de Niterói em homenagem a Lula.

À Folha, a paraense relembrou que é amiga de Lula "há muitos anos, muito antes de ele ser presidente".

"É uma emoção contar a história de um brasileiro muito simples, da história da mãe desse brasileiro que criou os filhos sozinha, ralando, e esse homem chegou à Presidência da República pela terceira vez", afirmou ela.