RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Carnaval do Rio de Janeiro tem nesta segunda-feira (16) mais 42 blocos programados para desfilar em diferentes partes da cidade. Sem nenhuma atração no circuito de megablocos --o próximo é o Fervo da Lud, nesta terça (17)--, a grande atração é o Sargento Pimenta.
Temático com canções dos Beatles, o Sargento Pimenta se concentra a partir das 8h no aterro do Flamengo, na altura do bairro da Glória, e deve iniciar o cortejo às 10h. O tema deste ano é a cantora Cássia Eller, cuja morte completa 25 anos em 2026.
A partir das 8h, também no centro, o Brasília Amarela, temático de Mamonas Assassinadas, sai no largo São Francisco de Paula, e o Vem Cá Minha Flor, no mesmo horário, na avenida Marechal Câmara, faz seu cortejo em estilo tradicional, com banda e fanfarra.
Maior rivalidade entre blocos da história do Rio de Janeiro, Cacique de Ramos e Bafo da Onça também desfilam nesta segunda, mas em locais diferentes pela primeira vez. O Cacique faz sua apresentação na avenida Chile, circuito que ganhou o nome de Bira Presidente, um dos fundadores do Cacique e do Grupo Fundo de Quintal, morto no ano passado.
Já o Bafo da Onça pela primeira vez desfila fora do circuito. Seu desfile oficial acontece pelas ruas de Santa Teresa, com concentração a partir das 10h na rua Monte Alegre.
Nas décadas de 1960 e 1970, Bafo da Onça, do Catumbi, e Cacique de Ramos mantiveram acirrados embates nas ruas do centro da cidade.
Dois blocos infantis, Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho e Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto, saem pela manhã, no Catete e Copacabana, respectativamente.
O Carrossel de Emoções parte às 14h, na Glória, com clássicos do funk. Na zona sul, o Corre Atrás, às 7h, no Leblon, e A Rocha, às 8h, no Jardim Botânico, desfilam.