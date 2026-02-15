RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das surpresas que a Acadêmicos de Niterói escondeu até o início do desfile era quem seria Dona Lindu na Sapucaí. A escolhida foi Dira Paes.

"Recebi o convite há um tempo, mas contei para pouquíssimas pessoas. Era segredo", conta a atriz. Segredo até para Lula. "Falei com ele há alguns dias. Não disse nada (risos). Acho que ele vai ficar feliz. Bem... Eu espero."

Dira também defendeu o enredo. "É a história de um brasileiro. De uma família que saiu do Nordeste em um pau de arara em busca de um futuro melhor e de uma mãe que deu amor e coragem para os filhos."

Na concentração, Dira fez questão de ver de perto todos os carros alegóricos e se emocionou com o segundo, representando o povo nordestino, em que Bia Lula veio à frente. A neta do presidente elogiou Dira. "Ela está linda". A jornalista posou para o F5, mas não quis dar entrevista. "Não quero prejudicar a escola".