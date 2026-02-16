SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) desceu do camarote, de onde acompanha o primeiro desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, para a avenida. Ele foi em frente ao recuo de bateria, na altura do setor 9, onde fica o camarote da prefeitura.

Ele estava acompanhado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Quando chegou o casal de mestre-sala e porta-bandeira ele se aproximou e beijou a bandeira da escola que estava com eles.

Em seguida, Lula subiu para o camarote onde estava o vice-presidente Geraldo Alckmin com sua esposa.

A escola de samba Acadêmicos de Niterói abriu neste domingo (15) os desfiles de Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro com um enredo em homenagem ao presidente.

É a estreia da agremiação na elite da Marquês de Sapucaí.

A homenagem ao petista provocou controvérsia nos últimos dias devido ao risco de a apresentação resultar em propaganda política antecipada em ano eleitoral. Lula deve concorrer à reeleição em 2026.

Ele foi até o sambódromo para acompanhar o desfile em um camarote. Antes da apresentação, que começou por volta de 22h20, o presidente acenou para pessoas que estavam próximas ao local. Depois, desceu para a pista e cumprimentou o casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola.