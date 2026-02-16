RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Poucos minutos antes do início do desfile da Imperatriz Leopoldinense, Ney Matogrosso disse que participou "dentro do possível" do processo de criação.

"Acho isso tudo um esplendor", comentou para a TV Globo. "É uma riqueza que a gente nem espera, mas é muito lindo".

Segundo o cantor, indumentárias de seus shows fazem parte do enredo, mas com uma leitura diferente da que ele fez ao longo da carreira.

Indumentárias do show - é uma leitura diferente do que fiz, mas tem referências