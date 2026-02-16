RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Ney Matogrosso, homenageado no enredo da Imperatriz Leopoldinense, afirmou estar "empolgado", momentos antes de entrar na Marquês de Sapucaí.

A Imperatriz é a segunda escola a desfilar na primeira noite do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

"Coração está a mil, a dez mil. Estou bastante empolgado", disse Ney em rápida passagem pela concentração.

O artista veste dourado e desfila no último carro da escola, intitulado "O arauto do jardim das delícias terrenas".

Criado pelo carnavalesco Leandro Vieira, o enredo aprofunda a relação de Ney com o corpo e as representações animais exploradas na carreira do artista.

