RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A escola de samba Acadêmicos de Niterói abriu o Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro na noite deste domingo (15) com um enredo em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acompanhou a apresentação na Marquês de Sapucaí.

O desfile ficou marcado por críticas e sátiras ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), rival de Lula retratado como palhaço Bozo na avenida.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, acompanhou o presidente no sambódromo e causou surpresa ao não desfilar. Ela era esperada no último carro da escola, que estreou no Grupo Especial. Janja foi substituída pela cantora Fafá de Belém.

A homenagem a Lula causou controvérsia nos últimos dias devido ao risco de a apresentação resultar em propaganda política antecipada em ano eleitoral. O petista deve concorrer à reeleição em 2026.

Lula esteve em um camarote, de onde acenou para apoiadores presentes nas arquibancadas.

Acompanhado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), o presidente chegou a descer para a pista durante o desfile e cumprimentou integrantes da Acadêmicos de Niterói.

O enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil" exaltou a trajetória do mandatário, com direito ao grito de campanha "olê, olê, olá, Lula! Lula!". A saudação era ouvida em áreas como o Setor 1, o mais popular da Sapucaí.

Nas arquibancadas, pessoas seguravam bandeiras com o rosto e o nome do petista. Uma torcedora empunhava um cartaz com a inscrição: "Sou filha de pobre e doutora". Políticos de direita, por outro lado, usaram as redes sociais para criticar o desfile pró-Lula.

Em uma das críticas direcionadas a Bolsonaro, que cumpre pena em Brasília, a Acadêmicos de Niterói levou para a Marquês de Sapucaí um carro com um boneco gigante do palhaço Bozo. O personagem aparecia atrás das grades, vestido de presidiário e com uma tornozeleira.

O palhaço também foi retratado na comissão de frente da agremiação. Uma pessoa com a fantasia vestia faixa presidencial e fazia sinais que remetiam ao uso de armas.

No livro entregue à Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro), a Acadêmicos de Niterói avaliou que o governo Bolsonaro foi "um período de trevas".

Artistas, figuras associadas à esquerda, vereadores e deputados estaduais ligados ao PT no Rio desfilaram em uma ala de convidados da escola. Um dos nomes localizados pela reportagem foi o ex-ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

Como noticiou a Folha, Lula determinou que atuais ministros e auxiliares não participassem do desfile. A ordem não se aplicava a Janja, que não ocupa cargo no governo.

Sem grandes luxos, a escola de Niterói apostou no nome do presidente para tentar empolgar as arquibancadas e assegurar sua permanência na elite do Carnaval do Rio.

O desfile também ironizou conservadores e organizou uma ala com fantasias vermelhas e estrela ao centro. A escolha remeteu ao PT, cujo símbolo é uma estrela.

A homenagem ao petista virou alvo de questionamentos por partidos da oposição, que acionaram a Justiça sob argumento de propaganda eleitoral antecipada.

Em decisão unânime, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou na quinta (12) ações apresentadas para tentar barrar o desfile, mas a ministra Cármen Lúcia, presidente da Corte, fez um alerta. Ela disse que o Carnaval não pode ser "fresta" para crimes eleitorais.

"Não parece ser um cenário de areias claras de uma praia. Parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar", afirmou Cármen Lúcia na ocasião.

Antes do desfile na Sapucaí, o presidente da Acadêmicos de Niterói, Wallace Palhares, afirmou à Folha neste domingo que Lula não palpitou sobre a construção do enredo.

"Ele disse que não acompanha a construção de nenhum livro ou filme que já fizeram sobre ele, e não ia se intrometer no enredo porque as pessoas têm liberdade de falar o que querem, como querem", declarou Palhares.

A ESCOLA DE NITERÓI

A Acadêmicos de Niterói estreou em 2023 no grupo de acesso logo abaixo do Especial, a Série Ouro. A escola adquiriu os direitos de desfile da Acadêmicos do Sossego, também de Niterói.

A Sossego abriu mão dos direitos de desfilar em 2023, o que possibilitou a Niterói estrear com outro CNPJ. Na prática, a primeira deixou de existir para a segunda ser criada: as cores (azul e branco), o símbolo (lira), a direção de Carnaval e boa parte dos componentes são os mesmos.

O atual presidente da Niterói, Wallace Palhares, é ex-presidente da Liga RJ, entidade que organiza a Série Ouro, da qual a Niterói foi campeã em 2025, com enredo sobre a festa de São João de Maracanaú, no Ceará. O atual presidente da Liga, por sua vez, é ex-dirigente da escola niteroiense.

"A reação dele ao ouvir o samba foi chorar muito, porque é Dona Lindu [mãe de Lula] quem está narrando a história."