RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A segunda noite dos desfiles da Sapucaí no Carnaval de 2026 terá quatro escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro que apostam em enredos que celebram artistas brasileiros e a luta por liberdade.

A Mocidade Independente de Padre Miguel apresenta o enredo "Rita Lee, a padroeira da Liberdade", em homenagem à cantora e compositora Rita Lee, ícone do rock nacional falecida em 2023.

O desfile promete destacar sua irreverência, seu espírito contestador e sua importância na transformação dos costumes e da música brasileira, exaltando a artista como símbolo de independência, criatividade e liberdade de expressão.

Em seguida, a Beija-Flor de Nilópolis leva para a avenida o enredo "Bembé", inspirado no Bembé do Mercado, tradicional celebração afro-brasileira realizada em Santo Amaro, Bahia, desde 1889.

A escola aborda o candomblé como expressão de fé, resistência e afirmação cultural do povo negro, ressaltando a importância histórica da manifestação surgida no contexto pós-abolição e sua permanência como símbolo de identidade e luta por liberdade religiosa e igualdade.

"Há 136 anos, uma festa começa quando João de Obá se reúne com um grupo de ex-escravizados e decide sair pelas ruas de São Tamaro tocando candomblé. Acho que em protesto, porque eles entenderam que um ano depois da abolição da escravatura nenhum tipo de reparação histórica, nenhum tipo de benefício chegaria até eles. Então, a forma de celebrar essa tal liberdade, que não tem relação nenhuma com a assinatura da princesa, era que pelo menos eles poderiam louvar seus santos, manifestar sua cultura sem opressão", disse o carnavalesco João Vitor Araújo.

A terceira escola a desfilar será a Unidos do Viradouro que apresenta "Pra cima, Ciça", uma homenagem ao mestre de bateria Moacyr da Silva Pinto, o Ciça, que completa 70 anos de vida e mais de cinco décadas dedicadas ao samba e aos desfiles carnavalescos. O enredo celebra sua trajetória, sua energia e sua contribuição fundamental para a construção da identidade rítmica da escola e do Carnaval carioca.

Fechando a noite, a Unidos da Tijuca leva à Sapucaí o enredo "Carolina Maria de Jesus", retratando a vida da escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977), autora de "Quarto de Despejo". A escola destaca sua trajetória de superação, desde a vivência na favela do Canindé até o reconhecimento literário, enfatizando como ela transformou a dura realidade da pobreza em denúncia social e arte.

"É um enredo que conta uma trajetória, uma trajetória de luta, de resistência, de uma mulher preta, de uma mulher que sonhava, mas os sonhos dela não eram sonhos como os que nós temos atualmente, de riqueza, de luxo. Principalmente o carnaval representa muito isso. O sonho dela eram os sonhos mais simples, de poder ter comida no prato, de alimentar seus próprios filhos, de resistir a uma sociedade na qual não era", afirmou o carnavalesco Edson Pereira.

Confira os horários dos desfiles:

22h - Mocidade Independente de Padre Miguel

23h30 - Beija-Flor de Nilópolis

1h - Unidos do Viradouro

2h30 - Unidos da Tijuca