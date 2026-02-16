SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda-feira (16) de Carnaval continuará bastante quente nas principais capitais brasileiras, com chuvas rápidas à tarde. Típicas do verão, elas não devem atrapalhar a programação dos blocos de rua.

Na capital paulista, a manhã começa com poucas nuvens. Pancadas isoladas são esperadas à tarde, com baixo potencial de tempestade. À noite também terá poucas nuvens. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, a mínima será de 19°C, e a máxima, de 32°C -pode chegar a 34°C, de acordo com o Climatempo. A umidade relativa do ar oscila entre 40% e 95%.

O calor será ainda mais forte durante a folia no Rio de Janeiro, com a máxima que chega a 36°C. A mínima fica em 21°C. Pancadas de chuva também são esperadas à tarde e à noite.

Belo Horizonte também deve ver pancadas de chuva à tarde, e à noite o tempo fica aberto. A mínima será de 19°C, durante a madrugada, e a máxima, de 32°C.

Na região Sudeste, no geral, o sol predomina e faz calor. No fim da tarde, uma entrada da brisa marítima combinada com o calor gera áreas de instabilidades que provocam chuvas em forma de pancadas rápidas e isoladas.

Quem for curtir a folia em Salvador terá uma segunda-feira de sol com algumas nuvens e chuva passeira durante o dia, com máxima de 32°C. O dia será mais quente em Recife, com temperaturas que alcançam 33°C, acompanhadas de algumas nuvens e chuva rápida -à noite, o tempo fica firme.

Em Brasília, com temperaturas que variam de 19°C a 30°C, a previsão é de pancadas de chuva à tarde, com tempo aberto à noite.

PREVISÃO POR REGIÕES

Região Sul: Uma frente fria provoca nebulosidade e avança para Santa Catarina e Paraná. A segunda-feira pode ter períodos com sol, mas pancadas de chuva retornam com força à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a máxima chega a 33°C.

Região Sudeste: Todos os estados mantém temperaturas máximas elevadas, com algumas nuvens pela manhã e pancadas de chuva rápidas à tarde. No Rio de Janeiro, a máxima chega a 36°C.

Região Nordeste: O tempo fica quente em todas as capitais. Há chuvas passageiras durante o dia em Maceió, Natal, Fortaleza, São Luis, Teresina, João Pessoa, Salvador e Recife, que chega à máxima de 33°C.

Região Norte: A previsão é de sol com algumas nuvens e chuvas rápidas no período da tarde e à noite na região. O temporal será mais forte em Manaus, com máxima de 27°C. As temperaturas mais altas são previstas para o estado de Roraima, com máxima em torno de 38°C.

Região Centro-Oeste: Chove rápido nas capitais, mas a chuva será mais intensa no norte do Mato Grosso. Já em Goiânia, não chove.