SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis pessoas morreram em acidente com ônibus que transportava trabalhadores rurais, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho entre Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (16).

O ônibus saiu do Maranhão com destino a Santa Catarina onde as vítimas trabalhariam na colheita de maçãs.

Outras 45 pessoas ficaram feridas, de acordo com informações iniciais da PRF (Polícia Rodoviária Federal). As vítimas foram levadas para a Santa Casa, o Hospital das Clínicas e a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Marília.

O acidente ocorreu por volta de 1h30, quando o pneu traseiro esquerdo do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O veículo teria saído da pista antes de tombar, diz a PRF.

O veículo ficou destruído e pertences das vítimas ficaram espalhados na rodovia.

Os feridos foram socorridos pelos bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) concessionária Triunfo Transbrasiliana e Polícia Militar.

A via ficou bloqueada para atendimento das vítimas e foi liberada por volta de 5h30. Ainda segundo a PRF, a perícia está no local para colher evidências e analisar a dinâmica do acidente.