O carnaval de Brasília chega à segunda-feira (16) com diversidade de públicos em uma programação oficial que conta, no total, com 73 blocos espalhados nas diversas regiões administrativas.

Para quem busca estruturas fixas, três pontos principais no Plano Piloto, o centro de Brasília, funcionarão durante todo o feriado.

- Gran Folia 2026, na Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2), das 16h às 1h.

- Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República, com festa garantida das 13h às 21h.

- Setor Carnavalesco Sul (Brasília em Folia), ocupando as quadras 3 e 5 do Setor Comercial Sul e a Via S2, das 10h às 22h.

Mas um dos momentos mais significativos ocorre na Feira da Torre de TV. Das 13h às 18h, o bloco Deficiente é a Mãe promove uma folia 100% inclusiva. Dedicado às pessoas com deficiência (PcD), o evento busca garantir acessibilidade e conforto, reforçando que a alegria do carnaval não deve ter barreiras.

Para quem não dispensa o som dos metais e as sombrinhas coloridas, o Setor de Autarquias Sul será o ponto de encontro para o frevo. A manhã começa para os pequenos foliões com o Grêmio Recreativo Infantil da Expressão Nordestina (Pintinho de Brasília), das 9h às 14h, atrás da matriz da Caixa. No mesmo setor, mas à tarde, o tradicional Galinho assume o comando das 15h às 21h, no estacionamento da matriz da Caixa.

A criançada continua com espaço garantido no Recanto das Emas, o Eminha Kids que fez a festa neste domingo (15) repete a dose na Praça da Bíblia, das 9h às 14h.

Confira a programação completa desta segunda-feira (16):

Bloco Deficiente é a Mãe - 13h às 18h - Praça Central da Feira da Torre de TV, Plano Piloto (inclusivo, dedicado a pessoas com deficiência)

GRIEN - Grêmio Recreativo Infantil da Expressão Nordestina - Pintinho de Brasília - 9h às 14h - SAS Quadra 3/4, atrás da matriz da Caixa Econômica Federal, Plano Piloto (infantil/frevo)

Eminha Kids - 9h às 14h - Quadra 300, Praça da Bíblia, Recanto das Emas (infantil)

Bloco Baratona - 13h às 20h - Estacionamento 12 do Parque da Cidade, Plano Piloto

Bloco Galinho de Brasília - 15h às 21h - Setor de Autarquias Sul, Estacionamento Matriz da Caixa, Plano Piloto (frevo)

Bloquinho da Barriguda - 12h às 22h - St. Residencial Leste, Buritis, Quadra 1, ao lado do campo sintético, Planaltina

Concentra Mas Não Sai - 16h às 23h - SCES, Trecho 3, Conjunto 06, estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube, Plano Piloto

Bloco Só Contatinho - 14h às 18h - SHCES Quadra 609 AE, estacionamento do Ginásio do Cruzeiro, Cruzeiro

Bloco Vem Kem Ker - 17h às 00h - Avenida Central, Quadra 01, Conjunto 01, Setor Leste, Estrutural (SCIA)

Bloco Ledsbora - 15h às 22h - Setor Bancário Sul, Quadra 01, estacionamento do Edifício Luiza, Plano Piloto (música eletrônica)

Bloco Brilho Cor e Som - 14h às 22h - Rua do Lazer, Águas Claras

