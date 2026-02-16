O longa brasileiro O Agente Secreto venceu neste domingo (15) o Film Independent Spirit Awards na categoria Melhor Filme Internacional.

Eles têm a chance de fazer filmes emocionante sobre a vida, sobre pessoas, sobre seu bairro. Cinema é uma manifestação da própria memória e um ato político, destacou, citando ainda o ator alemão Udo Kier, que integrou a equipe de O Agente Secreto e morreu em novembro de 2025.

O cineasta brasileiro Adolpho Veloso também levou o prêmio na categoria Melhor Fotografia por seu trabalho em Sonhos de Trem. A premiação foi anunciada no palco por Wagner Moura, que estrela O Agente Secreto. Fico muito feliz com isso, disse o ator, ao anunciar a vitória de Veloso.

É tão difícil fazer o que fazemos. Costumamos enfrentar grandes crises, infelizes com o que fazemos e pensando que poderíamos ter feito algo melhor. Faço um grande agradecimento a todos que participaram do filme. Este prêmio vai para todos, destacou o cineasta.

O Spirit Awards é considerado uma das principais premiações do cinema independente dos Estados Unidos.

Melhor Film | O Agente Secreto | Prêmio | Spirit Awards