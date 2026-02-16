(UOL/FOLHAPRESS) - O executivo de futebol Rui Costa passou a figurar com maior protagonismo no CT da Barra Funda e vive atualmente seu momento de maior espaço de trabalho dentro do São Paulo. No clube desde 2021, o dirigente ganhou autonomia no dia a dia do departamento após uma série de mudanças internas na estrutura do futebol profissional.

Com as saídas do superintendente geral Márcio Carlomagno, do diretor de futebol Carlos Belmonte e dos diretores-adjuntos Nelsinho e Chapecó, Rui Costa passou a concentrar maior poder de decisão e controle dos processos no futebol do São Paulo. A nova configuração administrativa ampliou sua influência direta nas decisões estratégicas inclusiva da montagem de elenco.

ELOGIOS DE HERNÁN CRESPO

A confiança no novo momento de trabalho do executivo no São Paulo foi reforçada publicamente pelo técnico Hernán Crespo, após a vitória sobre a Ponte Preta e a consequente classificação para a fase mata-mata do Campeonato Paulista. Na entrevista coletiva, o treinador fez questão de destacar o papel de Rui Costa nos bastidores.

"Estamos todos juntos. É fundamental parabenizar ao nosso diretor Rui Costa, porque em um momento complicado politicamente e financeira ele deu tudo, ele luta todos os dias para tentar melhorar o time. É muito difícil trabalhar nesse ambiente, acho que todo mundo fala dos atletas e da comissão, do Rafinha, do Massis, mas Rui Costa merece seu lugar nessa situação porque não é fácil trabalhar", afirmou Crespo.

APOIO A RAFINHA

Outro ponto de destaque na atual fase do executivo é seu apoio à chegada de Rafinha para o cargo de gerente esportivo. Rui Costa foi um dos maiores entusiastas da contratação do ex-jogador, visto internamente como peça importante na melhora do ambiente no CT da Barra Funda.

Rafinha é apontado nos bastidores como um dos pivôs da mudança de astral no cotidiano do elenco. Ele divide atribuições com Rui Costa, mantendo diálogo constante e alinhamento nas decisões relacionadas ao grupo profissional, o que fortaleceu a integração entre diretoria e vestiário.

POUCO PROTAGONISMO NA ERA CASARES

Contratado em 2021 como executivo de futebol da gestão do presidente Julio Casares, Rui Costa teve, inicialmente, uma passagem discreta sob o ponto de vista da opinião pública. O dirigente sequer participou de uma coletiva oficial de apresentação e raramente aparecia em entrevistas, inclusive nas apresentações de jogadores.

Durante esse período, a figura mais recorrente diante das câmeras era Carlos Belmonte, então diretor de futebol. A tendência agora, entretanto, é de mudança de cenário: internamente, a ideia é que Rui Costa se consolide como a principal voz do departamento, assumindo entrevistas e participando ativamente de anúncios e recepções de novos reforços.