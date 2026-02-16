SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Paulo, a segunda-feira (16) de Carnaval amanheceu com sol forte e sensação térmica de 31°C. Sob a sombra, foliões aguardam com duas horas de antecedência o início do megabloco de Pabllo Vittar, que se concentra às 13h no parque Ibirapuera, zona sul da capital.

Nesta edição, o Bloco da Pabllo tem a participação do grupo de K-pop Nmixx. No ano passado, lançaram junto a Vittar o single "Mexe", que deve estar no repertório da apresentação de hoje, junto a sucessos da artista brasileira como "K.O", "Amor de Que" e "Corpo Sensual".É a primeira vez que um grupo sul-coreano se apresenta no Carnaval de São Paulo. Em 2013, o cantor Psy, do hit Gangnam Style, cantou no Carnaval de Salvador junto a Claudia Leitte.

O evento deve atrair um dos maiores públicos do Carnaval de 2026. No ano passado, foram 2 milhões de pessoas no Bloco da Pabllo e, em 2024, 3 milhões.

O trio da perfomer divide espaço com o Vou De Táxi, bloco que desde 2014 toca repertório de músicas dos anos 1990 e 2000.

No total, 111 blocos devem desfilar entre hoje e terça-feira (17) em São Paulo. O Ibirapuera recebe na terça os megablocos de Gustavo Mioto e BaianaSystem.

CHARANGA DO FRANÇA

Um dos blocos mais tradicionais do centro de São Paulo, a Espetacular Charanga do França reúne na manhã desta segunda (16) milhares de foliões que lotam as ruas da Santa Cecília de azul, branco e prata - as cores do bloco.

Para evitar conflito com os moradores, os organizadores do bloco mandaram carta para os prédios para avisar sobre o cortejo.

Na carta, eles informam o período em que as ruas ficarão interditadas e pedem que os moradores retirem os carros da rua para evitar danos. Também convidam os moradores a participar do desfile.

Airton Cordeiro, 72, folião do Charanga do França, estava fantasiado de lanceiro de Maracatu, uma das figuras mais emblemáticas do Maracatu Rural de Pernambuco.

O personagem voltou a ganhar destaque com o filme o 'Agente Secreto', que mostra o carnaval de maracatu.