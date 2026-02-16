SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresa RD Viagens, do Maranhão, responsável pelo ônibus que sofreu um acidente, no km 266 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho entre Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, não tinha autorização para fretamento entre estados, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Seis pessoas morreram e outras 46 ficaram feridas. O coletivo transportava trabalhadores rurais do Maranhão para Santa Catarina, onde as vítimas trabalhariam na colheita de maçãs, segundo a PRF.

A empresa mantém perfil no Instagram onde divulga viagens semanais do Maranhão para Goiânia, São Paulo, Curitiba, Blumenau, Florianópolis e São Joaquim.

Segundo a PRF, a empresa não tem autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para esse tipo de fretamento e só poderia circular no interior do Maranhão.

A Folha de S.Paulo apurou que o veículo tinha sido adquirido recentemente de outra empresa e estava em fase de regularização da documentação na RD Viagens.

A ANTT foi procurada na manhã desta segunda por e-mail e mensagens, mas não respondeu aos questionamentos.

O advogado Diego Albuquerque Pimentel, que representa a RD Viagens, afirmou que a empresa existe há mais de 20 anos e tem as autorizações necessárias. Ele ainda dise que está "levantando os documentos".

Segundo Pimentel, a empresa contribui com as investigações para descobrir o que causou o acidente e se solidariza com as vítimas e seus familiares.

O acidente

O acidente ocorreu por volta de 1h30, quando o pneu traseiro esquerdo do ônibus estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O veículo teria saído da pista antes de tombar, diz a PRF.

Ainda de acordo com a polícia, no eixo traseiro do ônibus são dois pneus de cada lado. Um pneu do lado esquerdo já havia estourado e a viagem prosseguiu com apenas um. Em razão de uma deformidade na pista, o outro pneu estourou, causando o tombamento, diz a PRF.

O veículo ficou destruído e pertences das vítimas ficaram espalhados na rodovia.

Os feridos foram socorridos pelos bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) concessionária Triunfo Transbrasiliana e Polícia Militar.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os feridos em estado grave foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de Marília, enquanto os demais foram levados para outras unidades de saúde do município.

A Polícia Civil trabalha para identificar as vítimas do acidente e vai investigar a empresa responsável pelo coletivo.

Ainda segundo a pasta da segurança, ônibus tinha 51 ocupantes, sendo dois motpristas. O caso será registrado na Delegacia Seccional de Marília.