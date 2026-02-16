FOLHAPRESS - Falta de luz atinge Copacabana e Leme, no Rio, em dia de blocos

Moradores de Copacabana e do Leme, na zona sul do Rio relataram falta de energia elétrica durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira (16) em diferentes trechos dos dois bairros. A região concentra alguns dos principais blocos de rua e um dos maiores polos de hospedagem de turistas no Carnaval.

O problema ocorreu em dia de desfile na região. O Bloco Virtual começou às 8h, no posto 1 do Leme, atraindo foliões para a orla enquanto parte dos imóveis ainda estava sem luz.

Nas redes sociais, moradores mencionaram prejuízos com alimentos em risco, dificuldade para dormir por causa do calor e falta de informações sobre a causa da interrupção. Alguns relataram tentativas de contato com a concessionária ao longo da noite e da manhã, sem retorno imediato.

Em nota, a Light informou que o serviço foi totalmente restabelecido nos dois bairros após reparo em um cabo subterrâneo que apresentou defeito e provocou sobrecarga no sistema. Segundo a concessionária, geradores permanecem posicionados na região e podem ser acionados em caso de necessidade.

No mês passado, Copacabana e Leme também ficaram dias sem energia. Na ocasião, a Light atribuiu o problema ao furto de cabos da rede subterrânea e instalou geradores para reduzir o impacto enquanto fazia os reparos.

