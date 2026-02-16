FOLHAPRESS - O Corpo de Bombeiros realizou 453 resgates no mar desde sexta-feira (13), início do Carnaval, nas praias do Rio.

De 1º de janeiro até 15 de fevereiro, os bombeiros contabilizaram 4.871 resgates no litoral do estado.

Os dados fazem parte da Operação Verão, iniciada em dezembro. Segundo o governo estadual, foram investidos mais de R$ 23 milhões em equipamentos e estrutura, como drones, materiais de mergulho e instalação de postos móveis ao longo da orla, para reforçar o trabalho nas praias.