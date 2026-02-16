OLINDA, PE (FOLHAPRESS) - A camisa da Pitombeira dos Quatro Cantos, troça carnavalesca de Olinda, que aparece em "O Agente Secreto" sendo vestida pelo personagem de Wagner Moura, ganhou as ruas no Carnaval de Pernambuco.

O item original sai por R$ 60, mas versões falsificadas também podem ser vistas. No mercado informal, foliões têm pago entre R$ 35 e R$ 40.

A camisa retratada no filme é de 1978, embora a história se passe em 1977. A peça foi resgatada no Carnaval de 2019 para homenagear a época de ouro da Pitombeira --de 1974 e 1979.

O desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos, nesta segunda-feira (16), trouxe referências ao filme "O Agente Secreto", como a perna cabeluda, uma estatueta do Oscar, o orelhão e o desenho de um fusca amarelo. Nesta terça (17), a Pitombeira sairá novamente, para comemorar seu aniversário de 79 anos.

"O Agente Secreto" venceu o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira e concorre a quatro categorias no Oscar: melhor direção de elenco, melhor filme internacional, melhor ator (Wagner Moura) e melhor filme.

A troça surgiu a partir de grupo de rapazes que morava próximo aos Quatro Cantos, cruzamento que é um dos principais pontos da folia na cidade.

Em 17 de fevereiro de 1947, enquanto consumiam bebidas embaixo de uma pitombeira, eles decidiram tirar as camisas, arrancar alguns galhos da árvore e sair brincando e cantando pelas ruas, compondo músicas e se divertindo.

O sucesso foi tamanho que, a cada ano, a troça ganhou mais adeptos. Sua canção oficial foi composta em 1950, por Alex Caldas.

O estandarte da Pitombeira é composto por um losango que tem, no centro, um trecho do cruzamento das ruas Prudente de Morais e Bernardo Vieira de Melo (onde ficam os Quatro Cantos), com dois cachos de pitomba ao redor. As cores da agremiação são o amarelo e o preto.

Hermes Neto, presidente da Pitombeira, comemorou que muita gente no Carnaval está com a camisa da troça. Ainda não há um número total de vendas porque elas continuam.

"É realmente uma alegria muito grande ver tanta camisa da Pitombeira por aqui. Não consigo nem definir o que esse Carnaval significa para nós", disse.

A professora Lucicleide Franco, 52, e o comerciante Júlio Franco, 53, vieram para o desfile da Pitombeira dos Quatro Cantos vestidos de "O Agente Secreto" e com uma perna cabeluda acompanhando.

"Realmente, resolvi trazer meu medo de infância para o Carnaval. Lembro dos sustos que tive lendo o jornal e vendo TV, já que a Perna Cabeluda era usada para falar de crimes censurados pela ditadura", disse Lucicleide.