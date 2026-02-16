SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bloco da Pabllo, da cantora Pabllo Vittar, teve a apresentação do grupo sul-coreano Nmixx no parque Ibirapuera, nesta segunda-feira (16).

É a primeira vez que um grupo de K-pop se apresenta no Carnaval de São Paulo. Em 2013, o cantor Psy, do hit Gangnam Style, cantou no carnaval de Salvador junto com a cantora Claudia Leitte.

No ano passado, o Nmixx lançou junto a Vittar o single "Mexe", parceria inédita para o grupo com uma artista brasileira.

O sexteto, formado por por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin, veio ao Brasil pela primeira vez em 2025, para uma apresentação na capital paulista. No bloco nesta segunda, cantaram seus últimos lançamentos, que o público já conhecia e acompanhou.

Já Vittar apresentou trabalhos de diferentes fases de sua carreira, desde o álbum "Vai Passar Mal" (2017) a "Batidão Tropical Vol. 2" (2024).

Vittar e o grupo também apresentaram prévia de nova música, que ainda não tem nome confirmado, mas une funk e EDM. A colaboração já era um desejo do Nmixx, que disse em entrevista à Folha, no ano passado, acompanhar o trabalho de Pabllo Vittar.