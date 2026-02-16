SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) encontrou nesta segunda-feira (17) um corpo durante as buscas pelos sete desaparecidos do naufrágio de uma lancha na última sexta-feira (13), em Manaus, que havia deixado dois mortos. Os bombeiros tentam agora confirmar se o corpo é de um dos sete desaparecidos.

O corpo foi encontrado na manhã de hoje no rio Amazonas. Ele foi levado para a base fluvial da corporação, no Porto de Manaus, antes de ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), a quem caberá verificar se o corpo é de um dos desaparecidos.

Os bombeiros esperam ter mais informações ainda hoje. "A ocorrência ainda está em andamento e mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa no final da tarde", disseram os bombeiros em nota.

A embarcação foi localizada a 50 metros de profundidade. A operação é considerada difícil em razão das fortes correntes e mudanças de direção das águas, no encontro entre os rios Negro e Solimões. Ontem, por exemplo, "caiu uma chuva torrencial e praticamente inviabilizou a operação na parte da tarde", afirmou em coletiva o comandante-geral dos Bombeiros, coronel Orleilso Muniz.

Uma sobrevivente reclamou do condutor da lancha. Ela disse em vídeo que havia pedido ao comandante para diminuir a velocidade, devido às ondas turbulentas da região. "Falei para ir devagar", disse ela em registro gravado enquanto ainda estava à deriva.

Os sete desaparecidos podem estar a quilômetros de distância. As equipes de buscas já passaram por mais de dez quilômetros do local do naufrágio, segundo Muniz. "A lista de passageiros foi extraviada junto com a embarcação", afirmou.

A partir de hoje, os bombeiros começaram a usar equipamentos que detectam metal. Segundo o comandante-geral, aeronaves também participarão do trabalho de busca.

O naufrágio

O naufrágio da lancha de transporte Lima de Abreu XV deixou dois mortos. A embarcação saiu de Manaus com 80 pessoas e tinha como destino Nova Olinda do Norte, a 135 km de distância, quando naufragou às 12h30 no encontro dos rios Negro e Solimões, ainda em Manaus. Uma criança e uma mulher de 22 anos morreram, sete estão desaparecidas e 71 pessoas foram resgatadas.

O motivo do acidente ainda é investigado. O comandante da embarcação foi preso na sexta em flagrante por suspeita de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ontem, ele pagou fiança e foi solto. "O comandante colaborou com as equipes de resgate assim que estas chegaram e continua à inteira disposição das autoridades competentes", diz nota da defesa do piloto.

A Marinha diz atuar na apuração do caso. A instituição informou que a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental está com uma equipe no local para investigar a ocorrência, além de uma aeronave que tem ajudado nas buscas dos passageiros.