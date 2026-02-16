SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O atraso do início do desfile do bloco Camaleão, liderado pelo cantor Bell Marques, irritou a diretoria do afroxé Filhos de Gandhy, que desfila na sequência no circuito Barra-Ondina, em Salvador.

"Tem que respeitar os Filhos de Gandhy. Nós pagamos os mesmos impostos. Seria bom o Camaleão botar o trio para andar", disse Gilsonei Oliveira, presidente do afoxé.

O Gandhy sugeriu passar na frente do Camaleão e recebeu o apoio de parte dos foliões. Mas Bell subiu ao trio às 15h43, dando início ao desfile.

"Filhos de Gandhy, boa sorte. Vai ser muito legal esse Carnaval para vocês também", disse Bell.