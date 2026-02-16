SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fantasia será o primeiro critério de desempate caso duas ou mais escolas de samba da capital paulista terminem com a mesma nota na apuração do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.

A ordem de leitura dos nove quesitos que serão avaliados foi sorteada em reunião com os presidentes das 14 escolas na tarde desta segunda-feira (16) na sede da LigaSP, na zona oeste da cidade.

Os quesitos serão lidos na seguinte ordem: evolução, samba-enredo, bateria, enredo, mestre-sala e porta-bandeira, alegoria, comissão de frente, harmonia e fantasia.

Pela regra, o último quesito a ser lido é o primeiro a ser usado para eventual desempate. Cada um deles é avaliado por quatro jurados.

A menor nota de cada uma das condicionantes é descartada, mas ela pode voltar a valer caso duas ou mais escolas empatem na soma total dos pontos obtidos.

Segundo o regulamento da Liga, todos os jurados são obrigados a justificar a nota atribuída a cada uma das escolas.

As cédulas são entregues em envelopes lacrados para a coordenação do Carnaval e colocadas em malote específico que fica sob a guarda da Polícia Militar.

Relembre os desfiles

A forte recepção do público marcou os dois dias de apresentações no Sambódromo do Anhembi.

No primeiro, Dragões da Real e Rosas de Ouro fizeram apresentações que encantaram os camarotes e as arquibancadas.

A Dragões apresentou o enredo "Guerreiras Icamiabas - Uma Lendária História de Força e Resistência", o primeiro de temática indígena de sua história. Rosas de Ouro, enquanto isso, levou à avenida a tradição de um desfile com muito luxo para representar o enredo "Escrito nas Estrelas". Ela empolgou o público com alegorias cheias de luz --aproveitando a mudança na iluminação do sambódromo.

Acadêmicos do Tatuapé, Colorado do Brás e a Vai-Vai, maior vencedora do Carnaval paulistano, com 15 títulos, realizaram bons desfiles.

No segundo, por sua vez, Império de Casa Verde, Mocidade Alegre e Gaviões da Fiel se destacaram.

A Império abriu a avenida com o tema "Império dos Balangadãs: joias negras afro-brasileiras", o desfile fez uma referência às joias ancestrais que se tornaram símbolo da resistência negra contra o escravismo. A evolução foi um dos destaques da escola.

A Mocidade, por sua vez, exaltou a trajetória de Léa Garcia, uma das maiores atrizes brasileiras, morta em 2023, aos 90 anos em Gramado, onde receberia uma homenagem.

Já a Gaviões da Fiel abriu seu desfile com a representação de um alucinógeno xamânico usado pelos Yanomami. Seu manifesto levou para o sambódromo a simulação de uma maloca indígena, povos originários em celebração, cocares originais, grafismo nas fantasias, uma floresta de cor prata e mulheres seminuas cavalgando pirarucus.