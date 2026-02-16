RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Unindo funks antigos e atuais, o bloco Carrossel de Emoções faz sua apresentação no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, para uma multidão de jovens nesta segunda-feira (16).

A designer Gabrielly Pinho de Andrade, 25, chegou por volta das 11h para o bloco Sargento Pimenta e aproveitou para curtir o Carrossel de Emoções.

"Está incrível, eu gosto bastante funk. Um público bem animado. Nesse blocos mais variáveis, as pessoas são variadas. Se não estivesse esse sol forte, estaríamos mais perto do palco", diz.

Mais de 80 mil pessoas ocupam o gramado do local, segundo a organização.