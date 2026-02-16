SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chuva que atinge na tarde desta segunda-feira (16) a cidade de São Paulo deixou todas as regiões da cidade em estado de atenção, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura.

Defesa Civil emitiu alerta severo. Foram enviados aos celulares de quem está na capital aviso sobre o risco de raios, ventos e granizo.

Corpo de Bombeiros informou ter recebido vinte chamadas para quedas de árvores entre 16h e 17h32. A corporação também recebeu duas chamadas para enchentes. Não houve chamados para desabamentos.

Chuva é provocada pela combinação do calor com a chegada de brisa marítima, diz CGE. Às 16h30 as regiões mais atingidas eram o centro da cidade, os bairros da Mooca (na zona leste), Vila Mariana, Campo Limpo e M'Boi Mirim (zona sul), a Marginal do Tietê, Santana (zona norte), Butantã (zona oeste) na zona sul.

Média da temperatura máxima desta segunda-feira foi de 33°C. Os menores índices de umidade ficaram em torno de 32%.

Tempo seguirá instável até o início da noite. Para terça-feira a previsão também é de sol e calor pela manhã e pancadas de chuva à tarde.