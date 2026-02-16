RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A temperatura segue acima de 30ºC na cidade do Rio nesta segunda-feira (16). Para tenta driblar as altas temperaturas, o público do Carrossel de Emoções procurou se abrigar embaixo de árvores na área do Aterro do Flamengo, na zona sul da capital.

A área é arborizada e serviu de abrigo para os foliões aproveitarem a festa. A Cedae (Companhia Estdual de Águas e Esgotos do Rio) tenta amenizar o calor esguichando água sobre os foliões no gramado do local do show, além de distribuir água em pontos de hidratação.

"Esse lugar aqui, no meio, tem poucas árvores. E aí o pessoal tá bem perto da árvore", diz Juliana Camelo, 20, estudante. A amiga dela, Ana Clara Ramalho, 19, também estudante, afirma não haver estrutura. "Às vezes, a gente sente que não tem a estrutura certa. Apesar de ser muito fresco, eu só sinto esse clima fresco quando saí de lá", relata a jovem.

A segurança no bloco em uma área tão grande também é criticada. "De todos os blocos que eu fui, acho que aqui tem menos policiamento. Eu não ouvi tantos policiais assim. Nos outros estava com mais", garante Ramalho.