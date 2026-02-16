SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O Bloco da Pabllo, da cantora Pabllo Vittar, com o grupo sul-coreano Nmixx lotou o Parque Ibirapuera, em São Paulo, nesta segunda-feira (16). Foi a primeira vez que um grupo de K-pop se apresenta no Carnaval de São Paulo.

Juntas, cantaram "Mexe", lançamento de 2025 da brasileira com a banda da Coreia do Sul, e a prévia de outra colaboração ainda sem nome confirmado.

A apresentação atraiu uma multidão de foliões. Muitos chegaram com duas horas de antecedência para ficar perto do trio, mesmo com calor forte.

Pabllo e o grupo -formado por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo e Kyujin- alternaram apresentações em cima do trio, começando às 14h e encerrando por volta das 17h40. O Nmixx tocou suas músicas mais recentes, não todas conhecidas por grande parte do público, mas cujas batidas animaram a multidão, que reagiu batendo leques.

"Estou vendo uma bandeira da Coreia do Sul aí, obrigada por tudo São Paulo, que dia lindo", disse Lily, integrante australiana do grupo.

Já Pabllo apresentou trabalhos de diferentes fases de sua carreira, desde o álbum "Vai Passar Mal" (2017) até "Batidão Tropical Vol. 2" (2024).

A artista agradeceu ao público por mais uma edição do bloco, que, na contagem dos organizadores, atraiu 2 milhões de foliões, 2025, e 3 milhões, em 2024. "Quero homenagear os fãs que me acompanham desde o começo da minha carreira, há dez anos", anunciou Pabllo antes de cantar "Não Vou Deitar" (2018). "Vamos se cuidar hoje, cantar, beijar e se hidratar", disse.

A multidão não cedeu até o fim da apresentação. Pelo contrário, cresceu com o andar do trio.

A lotação e as altas temperaturas fizeram com que muitos foliões passassem mal e precisassem de atendimento dos bombeiros no local.

Foi só às 16h30 que uma garoa resfriou o clima, e os leques usados para aliviar o calor serviram também para se proteger da chuva.

A lotação também impediu o movimento do trio em certos momentos, e os foliões foram empurrados pela organização do evento para abrir espaço.

O show encerrou com "Rajadão" (2020), e o público emendou a letra com um coro de protesto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O bloco contou com distribuição de água pela Sabesp, de viseiras e chapéus das marcas patrocinadoras do Carnaval e de camisinhas pela Prefeitura de São Paulo.

O grupo Nmixx veio ao Brasil pela primeira vez em 2025, para uma apresentação na capital paulista.

A colaboração com Pabllo já era um desejo do grupo sul-coreano, que disse no ano passado, em entrevista à Folha, acompanhar o trabalho da artista.