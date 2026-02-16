RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de uma garota venezuelana de oito anos, sequestrada, segundo a polícia, por um homem que tentou matar a ex-namorada, foi encontrado na noite deste domingo (15) na zona rural de São Manoel do Paraná (PR), depois de três dias de buscas. O homem apontado como autor do crime morreu em um confronto com a polícia.

Na última quinta-feira (12), Daniel Luiz Ferrari, 25, encontrou sua ex-namorada, de 39 anos e que está grávida, e a esfaqueou no abdome. No ataque ele também feriu a ex-sogra e seu filho, de dois anos.

Em seguida, o agressor fugiu do local num veículo Del Rey azul levando uma menina de oito anos que, segundo a polícia, era filha de uma outra mulher com quem supostamente ele mantinha um relacionamento recente.

Depois de ter sido esfaqueada, a ex-namorada foi socorrida a uma unidade médica de São Manoel do Paraná (distante 547 quilômetros de Curitiba) e, em seguida, levada para Cianorte, para passar por um procedimento cirúrgico no Hospital São Paulo. O quadro de saúde dela e do bebê é estável.

Depois da fuga, Ferrari abandonou o Del Rey, já na sexta-feira (13), numa área de mata, ainda no próprio município. Um grupo formado por equipes do Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial), grupo da Polícia Militar, com apoio de helicóptero e drones, vasculhou a região atrás do criminoso.

No domingo, ele foi avistou acabou morto quando tentou atacar bombeiros e policiais com uma faca.

Seguiram-se, então, as buscas pela criança desaparecida.

O corpo da menina estava num local distante 500 metros de onde o veículo utilizado por Ferrari foi abandonado. A causa da morte não foi revelada.

O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio e possível sequestro.