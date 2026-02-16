SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mocidade Independente de Padre Miguel, com enredo sobre Rita Lee, vai mencionar o cão Orelha, caso que gerou comoção no país após o animal ter sido morto em Santa Catarina.

A menção é em um tripé dedicado à paixão de Rita Lee pelos animais. Cães com óculos escuros, no estilo da cantora, são adornados por coleiras com o nome de Orelha.

A escola justifica que a cantora adotou o veganismo e passou a defender a causa animal, sendo "impossível não imaginar Rita profundamente revoltada e exigindo justiça".

A Mocidade é a primeira escola a desfilar na segunda noite de Sapucaí. Beija-Flor, Viradouro e Unidos da Tijuca também desfilam.