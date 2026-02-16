RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Imperatriz Leopoldinense responsabilizou a Acadêmicos de Niterói pelos problemas de evolução que teve no desfile deste domingo (15), no Grupo Especial do Rio.

A Imperatriz afirma que três carros alegóricos da Niterói bloquearam a passagem na dispersão, área de fim dos desfiles.

A agremiação de Niterói, que homenageou Lula e foi a primeira a desfilar, teve dificuldade para retirar os carros alegóricos da Sapucaí.

O problema, segundo a Imperatriz, causou cinco minutos de paralisação.

A escola leopoldinense pode perder pontos em evolução na apuração de quarta-feira (18), e avalia ir à Justiça caso sofra penalidades.

Portela e Mangueira também tiveram dificuldades para enfileirar os carros na área de dispersão. A Portela ainda sofreu na concentração: o último carro encontrou problemas para entrar na Sapucaí e parte da velha guarda que estaria no carro não desfilou.

O início do desfile da Portela foi atrasado pela Liesa cerca de 40 minutos.