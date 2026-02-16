SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar jogou hoje spray de pimenta no rosto do deputado distrital Fábio Felix (PSOL) durante o desfile de um bloco de Carnaval no Distrito Federal.

PM jogou spray de pimenta nos olhos do deputado durante a passagem do bloco Rebu, no Setor Comercial Sul. Atendido por brigadistas, o deputado ficou com a parte ao redor dos olhos em tom avermelhado.

Deputado diz que foi agredido ao tentar mediar o que chamou de prisão arbitrária. "Acabo de ser vítima de violência policial e levar spray de pimenta na cara enquanto tentava mediar uma prisão arbitrária de uma organizadora do bloco", afirmou Felix em uma rede social.

Após o ocorrido, ele ameaçou dar voz de prisão ao policial. Em seguida, conversou com os agentes, que pediam para não serem tocados.

Parlamentar diz que acionará comando geral da PM. "Como presidente da Comissão de Direitos Humanos da CLDF [Câmara Legislativa do Distrito Federal], vou levar o caso ao comando geral da PMDF, à Secretaria de Segurança Pública e exigir providências urgentes", escreveu.

Procurada, a PM não respondeu sobre o deputado. A corporação disse em nota que um cão farejador indicou a presença de drogas em uma tenda do bloco. Depois de desconfiar de dois homens, uma das organizadoras do evento foi informada sobre a abordagem. "Em seguida, outra organizadora solicitou que as pessoas presentes filmassem a ação policial e pediu que os abordados não fossem retirados do local", diz o comunicado.

Como a organizadora tentou impedir a condução dos suspeitos, ela recebeu voz de prisão. "Todos os envolvidos foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis", diz a PM, que promete que os fatos serão "apurados pelos órgãos competentes, com observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência".

"Tendo em vista que a população foi incitada a agir contra a polícia foi necessário o uso de força seletiva com instrumentos de menor potencial ofensivo para resguardar a integridade física dos populares, dos policiais e também dos detidos", disse PMDF, em nota

A reportagem procurou o bloco Rebu, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. Assim que houver manifestação, a matéria será atualizada.