RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A terça-feira de Carnaval (17) no Rio de Janeiro tem ao menos 52 blocos programados. O cortejo que deve reunir o maior público é o Fervo da Lud, da cantora Ludmilla, que acontece às 8h na rua Primeiro de Março, no Centro.
Ludmilla comanda o bloco desde 2018 e completa neste Carnaval sete anos de apresentações, já que o bloco ficou parado em 2021 e 2022, por conta da pandemia.
Com muito funk em estrutura de show, a expectativa da prefeitura é de que o megabloco receba público de 600 mil pessoas. A apresentação acontece no circuito Preta Gil, por onde passam outros megablocos.
Também pela manhã sai o Bagunça Meu Coreto, às 9h, no Flamengo, e o Bloco Beco das Garrafas, em Copacabana, às 7h.
A terça também guarda lugar para cortejos tradicionais. A partir das 8h, o bloco das Carmelitas sai pelas ruas de Santa Teresa, com seus foliões tradicionalmente fantasiados de freiras.
Às 15h, a Banda de Ipanema desfila pelas ruas do bairro da zona sul em seu 61º Carnaval. A banda fundada em 1965, patrimônio cultural carioca desde 2004, deve receber 50 mil pessoas.
No Catete, também às 15h, Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo faz seu desfile, que costuma arrastar foliões, muito por conta do nome jocoso. Na Tijuca, zona norte, a Banda da Saens Peña sai às 16h.
Há também blocos na Barra da Tijuca, Jardim América e Bangu. Na Ilha do Governador, o Block n Roll, temático de rock, sai às 17h. Na Gávea, o Último Gole faz o cortejo de fim de tarde às 16h.