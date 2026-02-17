SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), da Polícia Civil de São Paulo, continuam atuando fantasiados durante o Carnaval para evitar os crimes na folia. Entre a noite de domingo (15) e esta segunda (16), agentes vestidos de Minions e do vilão Gru, da franquia "Meu Malvado Favorito", prenderam quatro suspeitos em blocos da capital.

Como já está se tornando tradição, a equipe se infiltrou disfarçada para flagrar a prática de crimes em meio à aglomeração.

Na retaguarda, um policial acompanha a festa pelo alto, com o uso de drone. Em qualquer suspeita, ele aciona os demais agentes.

Na noite de domingo, na região da República, no centro da cidade, duas mulheres foram presas em flagrante por furto qualificado. Elas foram detidas logo após furtarem o celular de um folião. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. Um segundo telefone, sem origem comprovada, foi apreendido com a dupla e encaminhado à perícia.

Já nesta segunda, em Santa Cecília, uma mulher foi presa com dez celulares, que foram apreendidos para análise e identificação dos proprietários. Os dois casos foram registrados no 2º DP, no Bom Retiro.

No parque Ibirapuera, um homem foi detido por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos um telefone celular, uma máquina de cartão, 54 cigarros de substância semelhante à maconha, cerca de 100 ml de líquido com características de lança-perfume, porções de skunk e de maconha, além de dinheiro em espécie.

O detido e os materiais foram encaminhados ao 16º DP, na Vila Clementino.

"A atuação à paisana amplia a efetividade das abordagens, permite mapear o modus operandi de grupos criminosos e reduz a possibilidade de fuga em meio ao grande fluxo de pessoas", afirma a delegada Sandra Buzati, do DHPP. Segundo ela, a estratégia tem sido adotada desde 2023, com resultados expressivos.

De acordo com a polícia, com essas novas ocorrências, a Operação Carnaval 2026 já contabiliza 47 prisões na cidade de São Paulo e a recuperação de mais de 70 celulares nos dois primeiros fins de semana.

Somente no sábado (14), 32 aparelhos foram apreendidos em diferentes pontos da capital. No domingo (15), policiais fantasiados da turma do "Chaves" recuperaram oito celulares na região da República, enquanto agentes caracterizados como caça-fantasmas apreenderam outros 12 aparelhos na Consolação. Fantasias de "Scooby-Doo", entre outras, já foram utilizadas também.

"A Polícia Civil realiza a triagem dos equipamentos por meio do programa SP Mobile, que cruza dados das operadoras com boletins de ocorrência para identificar os proprietários e providenciar a devolução às vítimas", diz a corporação.