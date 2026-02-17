RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Mocidade Independente de Padre Miguel, primeira a desfilar no segundo dia do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, encerrou a apresentação com um carro que leva o nome de um dos maiores sucessos de Rita Lee, a homenageada: "Lança Perfume".

O músico Roberto de Carvalho, viúvo da cantora, e Lília Cabral estavam no carro. A atriz prepara o monólogo teatral "Rita Lee: Balada da Louca", com estreia prevista para maio. "É uma explosão dentro do coração. É muito emocionante", ela disse antes do desfile.

O enredo "Rita Lee, a padroeira da liberdade", do carnavalesco Renato Lage, misturou rock e samba e mostrou o talento e a irreverência da artista. Uma ovelha fumando maconha foi o destaque do segundo carro, por exemplo.

A agremiação levou ao sambódromo também outras facetas de Rita, como a de protetora dos animais, com uma homenagem ao cão Orelha.

Composições femininas encarceradas em celas e discos de vinil censurados fizeram menção à ditadura militar, quando a cantora chegou a ser presa e recebeu a visita de uma indignada Elis Regina.

Com os ritmistas fantasiados de Eros, a bateria da Mocidade soltou mil balões em forma de coração na Sapucaí. Fabíola Andrade, a rainha, usou figurino de Afrodite. O mestre Dudu veio de Cupido.