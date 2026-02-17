RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mestre Ciça, da Unidos do Viradouro, vive dupla tensão a poucos minutos do desfile: será enredo da escola de samba e mestre de bateria, trabalho que estará sob julgamento na apuração de quarta-feira (18).

Ansioso, ele não abriu mão da tradição de jogar baralho com membros da bateria na concentração.

"Eu sou enredo no maior Carnaval do mundo. A emoção é triplicada, um momento único da minha vida", afirmou.

Desde a aposentadoria de Neguinho da Beija-Flor, Ciça se tornou a mais longeva figura pública das escolas de samba do Rio. O desfile marca o último ano de Ciça à frente da bateria.

"São mais de 55 anos de Carnaval e 38 anos ininterruptos à frente de uma bateria. Não sou melhor do que ninguém, mas alguma coisa boa eu fiz."

Ciça se tornou meme entre os aficionados por Carnaval desde foto publicada pela Folha em 2024, em registro em que ele joga cartas momentos antes do desfile que deu o campeonato à Viradouro.

No meme, fãs fotografam o mestre em momentos de descontração com a legenda "encontrei este simpático senhor".

"É bacana as pessoas me reverenciarem, seja novo, seja velho, gosto disso e faço amizades", diz Ciça.

A Viradouro é a terceira a desfilar na segunda noite da Sapucaí.