Os acidentes envolvendo eletricidade continuam crescendo no país. De acordo com dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), o Brasil registrou 1.168 ocorrências de origem elétrica no primeiro semestre de 2025, um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período de 2024. Em Minas Gerais, foram 110 acidentes, com 17 mortes provocadas por choque elétrico.

Grande parte desses casos ocorre dentro de casa, em situações consideradas comuns na rotina. A Cemig alerta que hábitos aparentemente inofensivos podem representar riscos sérios à segurança.

Entre as situações mais perigosas está retirar roupas da máquina de lavar ainda com o equipamento ligado. Ambientes úmidos aumentam o risco de choque elétrico, especialmente quando não há aterramento adequado ou a instalação não conta com o dispositivo DR, obrigatório em áreas molhadas.

Outra prática frequente é o uso de “T’s” ou benjamins para ligar vários aparelhos na mesma tomada. A sobrecarga pode aquecer a fiação e provocar curtos-circuitos, sendo uma das principais causas de incêndios residenciais.

Também é arriscado utilizar celulares e tablets enquanto estão conectados à tomada. O perigo cresce quando o carregamento ocorre próximo a tecidos, como camas, sofás e cortinas, que facilitam a propagação do fogo em caso de superaquecimento.

Ligar eletrodomésticos de alta potência, como chuveiros, micro-ondas, fritadeiras elétricas, ar-condicionado e aquecedores, em redes que não suportam a carga também aumenta o risco de incêndio. Instalações antigas ou sem manutenção adequada agravam o problema, principalmente diante do aumento do número de aparelhos nas residências.

Segundo especialistas da Cemig, a prevenção passa por medidas simples: revisar periodicamente a instalação elétrica, evitar improvisações, usar equipamentos certificados, instalar o dispositivo DR e contratar profissionais qualificados para qualquer intervenção.

Os dados reforçam que cuidados básicos podem evitar acidentes graves e até fatais dentro de casa.

Tags:

Acidentes | Alerta | brasil | Elétrico | Riscos