RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Juliana Paes, 46, voltou à Viradouro 17 anos após deixar o posto de rainha de bateria. A atriz desfila nesta madrugada na Sapucaí, no Rio de Janeiro, com o enredo "Para cima, Ciça!", que homenageia o mestre de bateria da escola.

Atriz definiu o momento como especial. "A palavra desta terça-feira (17) é gratidão. Estou grata por poder prestar essa homenagem, por honrar esse homem maravilhoso que é o mestre Ciça. Ser convidada pelo próprio enredo tem um gosto especial, né? Estou me sentindo assim, especial", afirmou.

Juliana disse que se sente em casa na escola. Segundo ela, o reencontro com a comunidade é marcado por amizade e afeto construídos ao longo de mais de duas décadas. "Acho que aqui tem um monte de amigos. Pessoas que me conhecem de outros Carnavais, né? [risos]. (...) E é família. Então, é gostoso estar aqui, é volta pra casa", declarou.

Ela afirmou que sua roupa para o desfile foi um pedido da escola. Juliana contou que foi orientada a se apresentar como rainha. "Estou vestida de rainha. Foi como eles pediram pra eu vir, foi como eu fui 'brifada'. Espero estar à altura de tudo o que eles imaginaram", disse.

A homenagem ao mestre Ciça guia sua participação. A atriz afirmou que está nervosa e emocionada por honrar o profissional e a bateria da escola. "Estou nervosa, superemocionada. É muita gratidão. Estou muito grata de poder prestar essa homenagem, de poder honrar o Ciça. E, ao mesmo tempo, honrar esse quesito que é a bateria, que é o coração da escola", completou.