SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Márcio Victor, 46, vocalista da Banda Psirico, interrompeu o desfile de seu trio elétrico no circuito Barra-Ondina, em Salvador (BA), na noite desta segunda-feira (16), para reclamar da abordagem de policiais a foliões.

O artista pediu que a música fosse interrompida ao perceber uma correria do público nos arredores do trio elétrico. Em seguida, ele chamou a atenção dos policiais e questionou o motivo da abordagem.

"Peraí, peraí, peraí? Polícia! Polícia! Polícia! O que é isso? O que é isso, rapaz? Que vagabundagem é essa, policial? Não tem ninguém bagunçando. Minha família tá aqui, pô! O que é isso, pai? Pelo amor de Deus, irmãos!", disse Márcio Victor.

Inconformado com a ação dos policiais, o cantor reforçou que familiares estavam próximos ao local e voltou a questionar a atitude dos agentes. "Minha família tá aqui, pô! Meus primos ali, minha tia! Não precisa disso, não. A gente é irmão ou não é?".

Poucos minutos depois, a movimentação ao redor do trio elétrico foi normalizada, e o artista retomou a apresentação no Carnaval de Salvador.

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia para obter um posicionamento sobre o caso. O texto será atualizado caso haja manifestação.