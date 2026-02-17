SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um navio porta-contêineres, com bandeira de Singapura, colidiu na noite de ontem com duas balsas na travessia entre Santos e Guarujá. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, "apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido."

"As duas embarcações estavam fora de operação e ocupadas apenas por suas tripulações, portanto sem veículos de passeio ou passageiros", informou a Semil em nota. O acidente ocorreu por volta das 21h30 desta segunda-feira (16).

"Tripulantes que estavam a bordo pularam no mar e nadaram até a margem em segurança". Ainda segundo a secretaria, a embarcação FB-15, que realizava manobra de apoio à FB-14 na travessia entre Santos e Guarujá - no litoral de São Paulo -foi atingida pelo navio Seaspan Empire.

O porta-contêineres Seaspan Empire permanece ancorado na área de fundeio do Porto de Santos após o acidente. A colisão ocorreu nas proximidades do Armazém 35, no momento em que o navio deixava o canal por falta de espaço para atracar. O Seaspan Empire havia saído do Rio de Janeiro na sexta-feira (14) e tinha atracação prevista em Santos na segunda-feira, segundo o G1.

A área de fundeio, também chamada de atracadouro ou fundeadouro, é um local pré-estabelecido e regulamentado pela autoridade marítima onde uma embarcação pode lançar âncora e permanecer parada com segurança, aguardando autorização para atracar, realizar operações ou seguir viagem.

Os danos foram restritos à proa da embarcação. Diante do ocorrido, as embarcações envolvidas permanecem fora de operação no lado de Santos, aguardando determinação da Capitania dos Portos. "A travessia de balsas entre Santos e Guarujá segue operando normalmente com as demais embarcações da frota", completa a nota da Semil.

"A Coordenadoria de Travessias acompanha a apuração dos fatos junto às autoridades marítimas", afirmou a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. No site da pasta, consta a informação de que "todas as embarcações cumprem um cronograma de manutenção preventiva e se encontram em perfeitas condições de funcionamento, aprovadas e certificadas para operar".

Desde a última quinta-feira (12), está em vigor o plano operacional especial para o feriado de Carnaval nas oito travessias litorâneas de São Paulo, com frota ampliada e monitoramento contínuo para garantir segurança e fluidez no transporte. A operação segue até 18 de fevereiro.