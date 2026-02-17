SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como nos últimos dias, a terça-feira (17) de Carnaval deve ser marcada pelo calor e pancadas de chuvas isoladas na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o sol deve brilhar pela manhã, quando as temperaturas já devem ficar elevadas.

Entre o fim da tarde e as primeiras horas da noite, o calor juntamente com a propagação de áreas de instabilidade provenientes do interior provoca chuva em forma de pancadas com moderada a forte intensidade. Há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento.

Os termômetros devem oscilar entre a mínima de 21°C ao amanhecer e a máxima de 31°C à tarde. Nesta segunda (16), a máxima atingiu 34,1°C às 16h na estação meteorológica do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) do Mirante de Santana, na zona norte da capital.

Segundo a Climatempo, o tempo deve ficar estável em todo o estado durante a manhã. Entre o fim do período e o início da tarde, no entanto, novas áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no sul, avançando também para o leste, litoral e nordeste do estado de maneira moderada a forte intensidade, com risco de temporais no sul.

O instituto alerta que, ao longo da tarde, as pancadas de chuva também devem aumentar por grande parte do estado, como no interior, e oeste, e seguem ocorrendo até a noite em áreas do centro-sul.

PREVISÃO POR REGIÕES

Região Sudeste: Além de São Paulo, os demais estados da região Sudeste também devem ter uma terça-feira de calor e chuva. A Climatempo informa que deve chover de forma mais fraca no litoral do Espírito Santo devido à influência marítima. No nordeste e leste de Minas Gerais há possibilidade de chuva fraca, assim como no interior do Rio de Janeiro, de forma pontual. No sul, sudoeste e Zona da Mata de Minas, incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte, há previsão de chuva moderada a forte com trovoadas, além do sul, norte, interior e serra do Rio de Janeiro.

Região Nordeste: A previsão da Climatempo aponta para tempo instável desde o começo do dia na faixa litorânea norte, em áreas mais ao norte do Maranhão e de forma fraca no litoral leste. Deve chover fraco no Ceará e de maneira mais forte no sul do Maranhão, Piauí e noroeste da Bahia. Ao longo do dia, as pancadas aumentam no Ceará, metade oeste do Rio Grande do Norte e da Paraíba, leste e extremo norte de Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Sergipe, grande parte do Piauí e faixa litorânea da Bahia. Nessas áreas, a chuva pode ser mais forte, com risco de temporais no Maranhão, norte do Piauí e do Ceará.

Região Sul: O instituto também prevê chuva fraca em áreas do litoral do Paraná e na faixa litorânea norte catarinense devido à influência marítima. No sul, sudoeste, oeste e áreas da Campanha Gaúcha, há pancadas de chuva no início da manhã por conta da combinação de calor, umidade e circulação associada à baixa pressão próxima ao oeste do estado. Nas demais áreas, a manhã começa com tempo mais firme. A partir do início da tarde, as instabilidades aumentam e a chuva ocorre de moderada a forte intensidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em grande parte do Paraná.

Região Centro-Oeste: Há pancadas de chuva durante a madrugada no noroeste, nordeste e leste de Mato Grosso. Nas demais áreas, a manhã começa com tempo firme. A partir do início da tarde, as instabilidades aumentam na faixa norte, oeste, leste e interior mato-grossense, com chuva de moderada a forte intensidade devido ao calor e à umidade. Ao longo da tarde, as pancadas se intensificam no interior, sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, de maneira mais forte, além do noroeste de Goiás.

Região Norte: A Climatempo prevê que a umidade manterá instabilidades desde cedo em grande parte do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre e Roraima, com chuva de moderada a forte intensidade. Ao longo do dia, as pancadas aumentam ainda mais no Amazonas, Pará, sul de Roraima, norte de Rondônia e do Tocantins, oeste do Acre e no Amapá, com chuva forte e risco de temporais. A nebulosidade varia e a sensação de abafamento continua.