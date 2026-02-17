RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um público estimado em 700 mil foliões, segundo a Riotur, e promessa de convidados de peso como a cantora Lauren, do Fifth Harmony,o Fervo da Lud celebra seu oitavo ano no Centro do Rio de Janeiro.

O QUE ACONTECEU

O bloco, que já se consolidou como um dos maiores da capital fluminense, aposta em um repertório eclético que transita do funk ao samba.

Cantora relembrou o início de sua trajetória aos 16 anos e refletiu sobre sua evolução pessoal e profissional. "Eu era muito novinha, imatura, então eu acho que o que mudou, o que me ajudou muito a ser quem eu sou nesta terça-feira (17) a me tornar a mulher e a cantora que eu me tornei nesta terça-feira (17) foi a maturidade e a vontade de aprender, porque nessa indústria, ou você aprende, ou você fica pra trás. É algo que eu tenho orgulho de dizer que conquistei", disse em coletiva de imprensa.

HOMENAGEM AOS RITMOS BRASILEIROS

Em seus shows recentes, Ludmilla vem homenageando diferentes gêneros musicais nos looks. Após celebrar o sertanejo, o frevo e o tecnobrega, por exemplo, a escolha para o desfile desta terça-feira (17) foi o samba. Toda equipe vem com as cores da bandeira brasileira estampadas na roupa.

"Para mim, misturar ritmos musicais já é muito natural, porque eu vim do funk, mas eu cantava samba, sempre curti as outras coisas. A minha família sempre foi muito musical, minha mãe e minha avó sempre colocaram músicas pra mim, e eu cresci gostando muito de tudo isso. Eu me sinto pertencente de todos os ritmos do Brasil", disse Ludmilla.

LEGADO DE PRETA GIL

Desfile deste ano será dedicado também à cantora Preta Gil, que faleceu no ano passado. "Ela está sempre no meu coração, em todos os momentos. Foi a Preta Gil que me incentivou demais a ter meu bloco, ela sempre soube da minha paixão pela música pela festa, alegria, pelo Carnaval, e ela sempre me impulsionou demais a fazer isso. Eu sempre homenageei a Preta, sempre agradeci por tudo que ela fez para mim. Esse ano não será diferente, porque ela faz parte de tudo."

FUTURO E PROJETOS

Focada no novo projeto "Fragmentos", a cantora tranquilizou os fãs que aguardam o retorno de sucessos consolidados como o "Numanice". "Não posso deixar os maiores projetos de lado de maneira nenhuma, só que cada momento tem o seu momento, então agora a gente está no momento de "Fragmentos". Mas vocês podem ficar de coração em paz porque vai ter "Numanice", mas no seu tempo."

A maratona de Ludmilla continua: após o bloco, a artista ainda se apresenta nesta noite em um camarote na Sapucaí, mesma data em que sua esposa, Brunna Gonçalves, passará pela Avenida como musa da Grande Rio.