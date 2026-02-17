SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma ação integrada entre forças de segurança do Brasil e do Peru resultou na destruição de três aviões usados no tráfico internacional de drogas no último domingo (15). As aeronaves estavam em uma pista clandestina no distrito de Ramón Castilla, no Peru, próximo à fronteira com o Amazonas.

As aeronaves tinham prefixo do Brasil, segundo informou a Polícia Nacional do Peru. A operação foi desencadeada a partir de informações de inteligência produzidas no Brasil, que indicaram a existência de uma pista clandestina na região.

Os aviões foram incendiados junto com produtos químicos utilizados na produção de pasta base de cocaína. Também foi realizada a destruição da pista de pouso clandestina usada pelo narcotráfico na comunidade de Nueva Galilea, no distrito de Ramón Castilla, no Departamento de Loreto, no Peru.

A operação continua para localizar os pilotos das aeronaves com identificação brasileira. A ação contou com o apoio da Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Tabatinga e Manaus, além da Companhia de Operações Especiais (COE) e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) das polícias militares do Amazonas e de Mato Grosso. Também participaram o Exército Brasileiro e a Divisão de Manobras Contra o Tráfico de Drogas, do Peru.