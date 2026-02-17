SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre uma van e um caminhão deixou cinco mortos e 11 feridos na BR-020, no entorno do Distrito Federal e próximo a Formosa (GO).

A van teria batido na traseira do caminhão. A colisão ocorreu por volta das 5h e ainda não se sabe o que a teria causado, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Brasília.

Cinco pessoas morreram no local. Além delas, outras 11 foram atendidas e levadas para unidades de saúde de Formosa e de Brasília. Todas as vítimas eram da van e o motorista do outro veículo não se feriu, segundo os socorristas.

A via foi interditada para atendimento da ocorrência. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza procedimentos para preservar a cena do acidente.