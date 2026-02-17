SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A analista de sistemas Larissa Guedes Posse, que se agarrou a um poste na avenida Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos, para não ser levada pela enxurrada durante temporal na tarde desta segunda (16), contou que atitude foi a única opção que teve após o seu carro começar a ser arrastado pela força da água.
"Eu estava saindo da minha empresa, virei a rua e a água começou a subir. Tentei ir para o posto, mas o carro já começou a boiar. O vidro estava aberto porque eu estava pedindo ajuda. Pulei do carro e, quando pulei, mergulhei completamente. Estava muito fundo, achei que ia morrer", disse em entrevista à TV Globo.
Imagens mostram Larissa abraçada ao poste, com água pelo pescoço, enquanto o carro dela é arrastado pela enxurrada.
"Não tenho palavras. Agora estou tentando lidar com a perda de bens materiais. O importante é estar viva. A gente fica abalada. Fiquei entre a vida e a morte", disse.
A chuva que atingiu a capital paulista e a Grande São Paulo na tarde desta segunda causou pontos de alagamento. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, a combinação de calor com a entrada da brisa marítima favoreceu a formação de áreas de instabilidade, provocando temporais em bairros como Mooca (zona leste), Vila Mariana (zona sul), Santana (zona norte), Butantã (zona oeste), região central, além da marginal Tietê.
Na Grande São Paulo, uma das cidades mais atingididas foi Guarulhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, 25 pessoas foram precisaram ser regatadas em pontos de alagamentos na cidade.
Em nota, a prefeitura de Guarulhos informou que foram mobilizadas equipes da Defesa Civil para atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros.
"Em apenas 30 minutos choveu em Guarulhos o equivalente a todo o mês de fevereiro. Alguns bairros registraram até 60 milímetros em poucos instantes. Mais de 10 pontos de alagamento foram registrados, como nas avenidas Salgado Filho e Monteiro Lobato e na Vila Rio de Janeiro. A Defesa Civil seguirá atuando na chuva mais intensa dos últimos dois anos em Guarulhos", afirmou a administração municipal.